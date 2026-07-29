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Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçtu

Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçtu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçtu, savrulan çatı parçaları yola ve tramvay hattına düştü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçtu, savrulan çatı parçaları yola ve tramvay hattına düştü.

Altınova Mahallesi İstanbul Caddesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin demir çatısı yerinden söküldü.

Rüzgarın etkisiyle savrulan çatı parçaları yola ve tramvay hattına düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce çatı parçalarının bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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