Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri alabora oldu
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri devrilerek ters döndü.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri devrilerek ters döndü.
Gemlik Su Ürünleri Kooperatifine bağlı balıkçı barınağındaki 8 tekne, kuvvetli fırtına sebebiyle alabora oldu.
Alabora olan teknelerde hasar oluştu.
Balıkçılar, hasar gören tekneleri kendi imkanlarıyla kıyıya çekti.
Kaynak: AA / Güncel