Haberler

Bursa'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan 4 şüpheli yakalanırken, kumar oynadığı tespit edilen 28 kişiye toplam 258 bin 916 lira ceza uygulandı. Uygulama kapsamında 1 iş yerinde tombala oynarken yakalanan şahıslara da işlemler yapıldı.

Bursa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan 4 şüpheli yakalanırken, kumar oynayan 28 kişiye de toplam 258 bin 916 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde trafik kontrolleri ile iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, uygulamada, 125 aracı ve 402 kişinin sorgusunu yaptı. Sorgulamada aranan 1 zanlı yakalandı.

Nilüfer ilçesinde 32 noktada gerçekleştirilen sabit, hareketli yol ve umuma açık iş yeri uygulamalarında, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 3 kişi daha yakalandı.

Denetimlerde 1 kişide ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirilirken, 10 araca toplam 30 bin 815 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, 1 sürücüye ise alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. 2 iş yerine ise "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Kanunu"nca cezai işlem uygulandı.

Kumar uygulaması kapsamında 15 kahvehane denetlemesinde 1 iş yerinde tombala yakalanırken iş yerinde bulunan 5 bin 100 lira ile 17 tombala kartı ve çok sayıda tombala pulu ele geçirildi.

İş yerinde çıkar amaçlı oyun oynayan 28 kişiye toplam 258 bin 916 lira cezası uygulanarak iş yeri sorumlusuna "kumar oynanması için ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu

Bağ evindeki cinayette kan donduran ifade: Baltanın kesici kısmıyla...
title