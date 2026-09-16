Bursa'da kucağındaki kediye şiddet uygulayan şüpheli yakalandı

BURSA'da, kucağındaki kediye şiddet uygulayıp, kafasından tutarak yere vuran S.U., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 14 Eylül saat 08.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen S.U., kucağındaki kediyi kafasından tutup yere vurdu. O anlar, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayakta durmakta güçlük çeken S.U.'nun, kucağındaki kediyi önce sıktığı, ardından da kafasından tutup hızla yere vurduğu görüldü. Kedinin şüphelinin kucağındayken acıyla bağırdığı anlar ile şüpheli tarafından yere vurulduğu anların sesi de görüntüde duyuldu. Görüntüleri izleyen mahalleli, duruma tepki gösterdi.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli S.U.'yu yapılan operasyonla adresinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı