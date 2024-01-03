Bursa'da Koyun Sürüsü Trafiği Durdurdu
Bursa'da çobanın kontrol edemediği koyun sürüsü, bulvarda trafik akışını durdurdu. Sürücülerin dikkati sayesinde koyunlar kurtulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Çobanın kontrol edemediği koyun sürüsü, yola çıkınca bulvarda trafik durdu. Sürücülerin dikkati sayesinde koyunlar kurtulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çobanın yola çıkan koyunları yönlendirdiği, sürünün çekilmesi ile trafiğin normale döndüğü yer aldı.