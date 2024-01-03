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Bursa'da Koyun Sürüsü Trafiği Durdurdu

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Bursa'da çobanın kontrol edemediği koyun sürüsü, bulvarda trafik akışını durdurdu. Sürücülerin dikkati sayesinde koyunlar kurtulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BURSA'da bulvara çıkan koyun sürüsü nedeniyle bir süre trafik durdu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Çobanın kontrol edemediği koyun sürüsü, yola çıkınca bulvarda trafik durdu. Sürücülerin dikkati sayesinde koyunlar kurtulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çobanın yola çıkan koyunları yönlendirdiği, sürünün çekilmesi ile trafiğin normale döndüğü yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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