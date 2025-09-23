Bursa'da Köstebek Tabancası Patladı, Çiftçi Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mustafa Ç. (57), kurduğu köstebek tabancasının patlaması sonucu elinden yaralandı.

Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çeltikçi Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi. Mustafa Ç., tarlasındaki köstebek deliğine köstebek tabancası kurmaya başladı. O sırada patlayan tabancadan çıkan saçmalar sol elinin avucuna isabet etti. Kanlar içinde kalan çiftçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),