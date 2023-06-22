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10 metrelik köprüden atlayan adam hayatını kaybetti

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Bursa'da 70 yaşındaki Mehmet Öztürk, 10 metrelik köprüden atladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Ekipler 40 dakikalık çalışmanın ardından dereye inebilirken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi

Bursa'da 10 metrelik köprüden Balıklı Deresi'ne atlayan Mehmet Öztürk, hayatını kaybetti. Öztürk'ün köprünün demir korkuluklarına çıkarak atladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da Köprüden Atlayan Kişi Hayatını Kaybetti

GÖRENLER POLİSE İHBAR ETTİ

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Siteler Mahallesi, Bursa Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Öztürk (70) yaya olarak geçtiği köprünün demir korkularını aşıp, kendisini boşluğa bıraktı. Öztürk'ün yaklaşık 10 metre yükseklikten Balıklı Deresi'ne düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da Köprüden Atlayan Kişi Hayatını Kaybetti

40 DAKİKALIK ÇALIŞMAYLA DEREYE İNİLDİ

Ekipler 40 dakikalık çalışmanın ardından dereye inebilirken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da Köprüden Atlayan Kişi Hayatını Kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Güncel

Mehmet Öztürk Yıldırım Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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