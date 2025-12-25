3 kişiye saldırıp ısıran köpek, tabancayla vuruldu; o anlar kamerada

BURSA'da, 3 kişiyi ısıran köpek, polis memuru olduğu iddia edilen kişi tarafından tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, 22 Aralık'ta Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta başıboş dolaşan köpek, çevredekilere saldırdı. Köpeğin ısırdığı 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İddiaya göre bir polis memuru, köpeği tabancayla vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, köpeğin sokaktakilere saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin, polis memuru olduğu iddia edilen kişi tarafından vurulduğu anlar da çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/BURSA,