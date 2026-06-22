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Bursa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
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Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kamyonete çarpıp aydınlatma direğine vurdu. Kazada 2 kişi yaralandı.

BURSA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kamyonetle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi Sırameşeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Amasya'dan Bursa'ya gelen Ömer A. (58) yönetimindeki 16 ABT 242 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Sağ şeritte ilerleyen 11 ABY 750 plakalı kamyonete çarpan otomobil, refüjü aşıp kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü Ömer A. ile araçta bulunan Döndü A. (61) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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