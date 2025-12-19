Haberler

Kokoreççi önündeki cinayet; ölenin olay yerindeki son görüntüleri ortaya çıktı

Kokoreççi önündeki cinayet; ölenin olay yerindeki son görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kokoreççi önünde meydana gelen silahlı saldırıda, Mustafa Tokgöz 5 kurşunla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Mustafa Yıldız 3 gün sonra yakalandı. Güvenlik kamerası görüntüleri olayı aydınlatmak için dava dosyasına eklendi.

BURSA'da kokoreççi önünde Mustafa Yıldız (32) tarafından 5 kurşunla öldürülen Mustafa Tokgöz'ün (33) olaydan saniyeler önceki görüntüleri, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Tokgöz'ün vurulmadan önce yolda yürümesi ile Mustafa Yıldız'ın, olay sonrası koşarak otomobiline bindiği anlar yer aldı.

Olay, 22 Kasım'da saat 03.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Yıldız, arkadaşı Muhammet G. ile birlikte bir kokoreççide yemek yediği sırada, aralarında husumet bulunan Mustafa Tokgöz'le karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Yıldız, ruhsatsız tabancasıyla 8 el ateş ederken, vücuduna 5 kurşun isabet eden Tokgöz, ağır yaralandı. Mustafa Yıldız ile Muhammet G., 16 BDP 784 plakalı otomobille olay yerinden kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tokgöz, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

3 GÜN SONRA SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Mustafa Yıldız'ın otomobili, Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Yıldız'ı, olaydan 3 gün sonra, Bursa'da saklandığı evde suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Emniyetteki ifadesinde, "Mustafa, benim hakkımda ileri geri konuşuyordu. O gece denk geldik. Kavga çıktı. Kavgada ben de ateş ettim" dedi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER DAVA DOSYASINA GİRDİ

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ederken; bir iş yerinin güvenlik kamerasına, Mustafa Tokgöz'ün olaydan saniyeler önceki görüntüleri yansıdı. Görüntülerde; Tokgöz'ün vurulmadan önce yolda yürümesi ile Mustafa Yıldız'ın, olay sonrası koşarak otomobiline bindiği anlar yer aldı. Kamera görüntüleri dava, dosyasına da girdi.

