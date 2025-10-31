Haberler

Bursa'da Kızılay Haftası ile Çocuklara İyilik ve Dayanışma Anlatılıyor

Bursa'da Türk Kızılayı'nın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kurulan Kızılay Haftası Sokağı'nda çocuklara iyilik ve dayanışmanın önemi çeşitli etkinliklerle anlatılıyor.

Bursa'da kurulan Kızılay Haftası Sokağı'nda çocuklara iyilik ve dayanışmanın önemi anlatılıyor.

Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kent Meydanı'ndaki alışveriş merkezinde Kızılay Haftası Sokağı kuruldu.

Burada farklı etkinliklerle çocuklara Türk Kızılayı, iyilik ve dayanışmanın önemine ilişkin bilgi veriliyor.

Türk Kızılayı Osmangazi Şube Başkanı Sinan Aydın, AA muhabirine, Kızılayın 156 yılı aşkın süredir iyiliğin ve dayanışmanın simgesi olduğunu söyledi.

Kızılayın kuruluş yıl dönümünün 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde kutlandığını dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Kızılay Haftası münasebetiyle farkındalık oluşturmak, iyiliği yaymak amacıyla kentimizin farklı noktalarında stantlar kurarak çocuklara özellikle bu iyiliği aktarmaya çalışıyoruz. Genç kardeşlerimizin bir bölümü okullardaki stantlarda öğrencilere Kızılaycılığı, iyiliği anlatmaya çalışırken biz de burada kurmuş olduğumuz standa gelen arkadaşlarımızla hoş zamanlar geçirip onlara Kızılayın, Kızılaycılığın ne olduğunu, normal zamanlarda arkadaşlarımızla beraber neler yaptığımızı aktarmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
