Haberler

Bursa'da Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş adına hatıra ormanı oluşturuldu

Bursa'da Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş adına hatıra ormanı oluşturuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Bursa'da Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Mudanya ilçesine bağlı Kırsal Balabancık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov adına sembolik birer fidan da dikildi.

Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Toktobekov, etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, herkesi Kırgızistan adına selamladı.

Bu tür etkinliklerin gelecek adına büyük bir adım olduğunu söyleyen Toktobekov, "Bereketli olsun, bizim çocuklarımıza, evlatlarımıza kalsın. Önemli olan geleceğimize güzel bir şeyler bırakmamız. Düşünen, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Biz çok razıyız ve bilin ki Kırgız Türk kardeşliğimiz her zaman daim olacak." dedi.

Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş da bu programın yalnızca bir çevre etkinliği değil, aynı zamanda iki ülkenin tarihsel dönüşümünün değişimi ile birlik ve beraberliğinin bir simgesi olduğunu aktardı.

Fidanların iki ülke adına yeşereceğini ifade eden Tutuş, şöyle konuştu:

"Kırgızistan ile Bursa'nın bağı çok farklı ve özel. 1300'lü yılların başında İznik fethedilirken Kırgız kardeşlerimiz bizim için ata yurttan buraya kadar gelmişler. O günden bugüne kadar devam eden birlik ve beraberliğimiz var. Bu birlik beraberliğimizin nişanı olan İznik'te Kırgız Türbemiz var. 1310 yıllarından beri devam eden bu birlikteliği çeşitli yollarla kuvvetlendirdik. Birlikteliğimiz uzun yıllar devam etsin diye bu alanı Kırgız ve Türk kardeşliğinin bir sembolü olarak ağaçlandıracağız."

Konuşmaların ardından davetliler tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.