Bursa'da kaza yapan vincin sürücüsü öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobile çarptıktan sonra dereye düşen vinç sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yeniceköy Mahallesi'nde, Kemal Doyan (44) yönetimindeki 16 0208 030 plakalı vinç, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkıp Yusuf A. idaresindeki 16 BBP 055 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü Kemal Doyan araçtan atlarken, vinç yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, vinç sürücüsü Kemal Doyan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı haber alıp kaza yerine gelen Doyan'ın yakınları gözyaşı döktü.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Doyan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci
