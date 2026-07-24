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Bursa'da kaza yapan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bursa'da kaza yapan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafik kazası yapan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafik kazası yapan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Erhan S. yönetimindeki 16 SIZ 69 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolunun Mezitler mevkisinde köprü koruma demirlerine çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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