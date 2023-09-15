Bursa'da kaza: Otomobil elektrik direğine ve park halindeki araçlara çarptı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, park halindeki iki araca ve elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada, otomobilin sürücüsü Ceylan D. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrik direği, yoldan geçen başka bir otomobile de zarar verdi.