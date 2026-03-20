İnegöl'de Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı: 1 Ölü, 2 Yaralı
İnegöl'de meydana gelen kazada 20 yaşındaki Aslan Demir hayatını kaybetti, 18 ve 19 yaşındaki iki kişi yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA KAMERADA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Aslan Demir'in (20) hayatını kaybettiği, İmran S. (18) ile Mert C.'nin (19) yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sağ şeritte ilerleyen otomobilin, bir anda hızlanıp kayarak beton reklam panosuna çarptığı görüldü. Otomobilin çarpmanın şiddetiyle savrulduğu ön sağ koltukta oturan kişinin araçtan çıkıp, kaldırıma yürüdüğü anlar da kameraya yansıdı.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı