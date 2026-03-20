Haberler

İnegöl'de Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl'de meydana gelen kazada 20 yaşındaki Aslan Demir hayatını kaybetti, 18 ve 19 yaşındaki iki kişi yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA KAMERADA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Aslan Demir'in (20) hayatını kaybettiği, İmran S. (18) ile Mert C.'nin (19) yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sağ şeritte ilerleyen otomobilin, bir anda hızlanıp kayarak beton reklam panosuna çarptığı görüldü. Otomobilin çarpmanın şiddetiyle savrulduğu ön sağ koltukta oturan kişinin araçtan çıkıp, kaldırıma yürüdüğü anlar da kameraya yansıdı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

