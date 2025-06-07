Bursa'da Kayıp Burak Koçak İçin Arama Çalışmaları Yaylada Sürüyor

Bursa'da Kayıp Burak Koçak İçin Arama Çalışmaları Yaylada Sürüyor
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, 5 Haziran'da kaybolan Burak Koçak için arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yayladaki barakalar ve mağaraları eğitimli köpeklerle tarıyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI YAYLADA SÜRÜYOR

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki evinden 5 Haziran'da okula gitmek için çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Burak Koçak'ı arama çalışmaları 2'nci günde sürerken, ekipler yaylada yoğunlaştı. Mahallenin üst kısmında bulunan yayladaki barakalar ve mağaralar, eğitimli köpeklerle aranıyor.

Esra TÜRKER-Yiğithan HÜYÜK/ORHANELİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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