Bursa'da Kaybolan İşitme ve Konuşma Engelli Genç İçin Arama Çalışması Başlatıldı

BURSA'da kaybolan işitme ve konuşma engelli Ahmet Karataş (20) için arama çalışması başlatıldı.

Gemlik ilçesinde yaşayan Ahmet Karataş, öğle saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi. İşitme ve konuşma engelli olan Karataş'a ulaşamayan ailesi, bir süre sonra ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği'nden (MAG-DER) oluşan arama-kurtarma ekibi oluşturuldu. Ekipler, en son Narlı Mahallesi ile Yalova Armutlu kırsalında görülen Karataş'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.