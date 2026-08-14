Bursa'da Yunus Timi Kazası: 4 Yaralı
- Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kavga ihbarına giden motosikletli Yunus timinin başka bir motosikletle çarpışması sonucu 2'si polis memuru, 4 kişi yaralandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan motosikletli Yunus timi, kavga ihbarına gitmek üzere seyir halindeyken Selamet Mahallesi Toros Sokak'ta 16 BUU 426 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet de devrildi.
Kazada, Yunus timinde görevli 2 polis memuru ile diğer motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.