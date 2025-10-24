Bursa'da Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Bursa'da "Azerbaycan Günleri" kapsamında Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü ve Azerbaycan halk şairi Bahtiyar Vahabzade'nin 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Bursa Azerbaycan Denince Derneği (GİMAZDEDE) tarafından düzenlenecek etkinlikler, 24-28 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kentte, 24 Ekim'de Bursa'nın tarihi yerlerine gezi programıyla başlayacak etkinlikler kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda kültürel etkinlik yapılacak.

25 Ekim'de Azerbaycan-Türkiye Dostluk Parkı'na yapılacak ziyaretin ardından Osmangazi Meydanı Osmangazi Gösteri Salonu'nda kültürel etkinlik ve tarihi yerlere programı gerçekleştirilecek.

26-27 ve 28 Ekim'de ise Bursa'nın tarihi yerleriyle Bilecik'in Söğüt ilçesine ve Çanakkale'ye düzenlenecek gezilerin yanı sıra Bursa Uludağ Üniversitesi'nde kültürel etkinlikler ve Azerbaycan ulusal kahramanı Şehit Şirin Mirzayev Parkı'na ziyaret gerçekleştirilecek.

Projenin koordinatörü ve Dernek Başkanı Hüseyin Gözeloğlu, yaptığı açıklamada, etkinliğe Türk devletlerinden ünlü şairler, yazarlar, bilim, kültür ve sanat insanlarıyla yurt içinden ve yurt dışından birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılacağını aktardı.