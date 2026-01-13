Haberler

Bursa'da etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü

Bursa'da etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza dönüştürdü. Dronla çekilen görüntülerde kar kalınlığı 4 santimetre olarak ölçüldü. Hava sıcaklığı ise -1 ile 3 derece arasında değişti.

BEYAZA BÜRÜNEN 'YEŞİL BURSA' DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'da sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan ve aralıklarla 6 saat süren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Dronla görüntülenen kent merkezinde kar kalınlığı 4 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 3 derece olarak kaydedildi. Kar yağışının yerini güneşli havaya bıraktığı kentte, hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.

Yiğithan HÜYÜK-Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum

Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

10 gün sonra ortaya çıktı, trafik kazasında ölenlerin kimliği şaşırttı
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu

Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

10 gün sonra ortaya çıktı, trafik kazasında ölenlerin kimliği şaşırttı
Hacıosmanoğlu gençlere taş çıkardı! Performansı parmak ısırtıyor

Gençlere taş çıkardı! Performansı parmak ısırtıyor
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den Trump'a sert yanıt

Venezuela'nın yeni liderinden Trump'a tokat gibi yanıt