Bursa'da etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü
Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza dönüştürdü. Dronla çekilen görüntülerde kar kalınlığı 4 santimetre olarak ölçüldü. Hava sıcaklığı ise -1 ile 3 derece arasında değişti.
BEYAZA BÜRÜNEN 'YEŞİL BURSA' DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Bursa'da sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan ve aralıklarla 6 saat süren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Dronla görüntülenen kent merkezinde kar kalınlığı 4 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 3 derece olarak kaydedildi. Kar yağışının yerini güneşli havaya bıraktığı kentte, hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.
Yiğithan HÜYÜK-Barış YILMAZ/BURSA,
