Bursa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Bursa'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime 1 gün ara verileceği bildirildi. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu personeli ile anaokulu ve kreşlerde çocuğu olan kadın personel de idari izinli sayılacak.

Bursa'da kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle il genelinde örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kent genelinde hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu personeli ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
