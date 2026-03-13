Bursa'da Kadının Poşeti Kapkaç Yöntemiyle Çalındı

BURSA'da yolda yürüyen kadının, içinde cep telefonu ve gözlüğü olan poşeti kapkaç yöntemi ile çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kaçan şüpheli yakalandı.

Osmangazi ilçesinde yolda yürüyen A.T. isimli kadının, içinde cep telefonu ve gözlüğü olan poşeti kapkaç yöntemi ile çalındı. Şikayet sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin 18 suç kaydı bulunan E.K. olduğu belirlendi. E.K., Mudanya ilçesinde adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Tutuklanan E.K.'nin, A.T. isimli kadını bir süre takip edip, poşetini kapkaç yöntemiyle çaldıktan sonra koşup, yol kenarındaki ağaçlık alana girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Özgül ATABEY- Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı