Haberler

Bursa'da Kadının Poşeti Kapkaç Yöntemiyle Çalındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yürüyen bir kadının poşeti kapkaç yöntemi ile çalındı. O esnada güvenlik kamerasına yansıyan olayın şüphelisi, yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin 18 suç kaydı olduğu belirlendi.

BURSA'da yolda yürüyen kadının, içinde cep telefonu ve gözlüğü olan poşeti kapkaç yöntemi ile çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kaçan şüpheli yakalandı.

Osmangazi ilçesinde yolda yürüyen A.T. isimli kadının, içinde cep telefonu ve gözlüğü olan poşeti kapkaç yöntemi ile çalındı. Şikayet sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin 18 suç kaydı bulunan E.K. olduğu belirlendi. E.K., Mudanya ilçesinde adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Tutuklanan E.K.'nin, A.T. isimli kadını bir süre takip edip, poşetini kapkaç yöntemiyle çaldıktan sonra koşup, yol kenarındaki ağaçlık alana girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Özgül ATABEY- Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

Rakip olacakları bir gelişme daha yaşandı!
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!