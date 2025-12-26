Haberler

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyonet çarptı

İnegöl'de yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Necla S., kamyonetin çarpması sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kamyonetin çarpmasıyla yaralandı.

Yunus C. idaresindeki 15 KPD 07 plakalı kamyonet, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Necla S'ye (59) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
