Bursa'da Kamyon Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Mustafakemalpaşa'da bir köprünün ayağına çarpan kamyonun sürücüsü Aleddin Aybaş (54) hayatını kaybetti. Sol ön lastiği patlayan kamyon, malzemeleri yola savurdu ve sürücü sıkıştı.
Aleddin Aybaş (54) idaresindeki tutkal ile boya malzemesi yüklü 16 BET 921 plakalı kamyon, sol ön lastiğinin patlaması sonucu ilçeye bağlı kırsal Koşuboğazı Mahallesi kavşağı yakınlarındaki köprünün ayağına çarptı.
Kamyonda bulunan malzemeler yola savrulurken, sürücü Aybaş kamyonda sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon sürücüsü Aleddin Aybaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
