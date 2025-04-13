Bakan Fidan'dan 'Trump Türkiye'yi ziyaret edecek mi?' sorusuna yanıt

Bakan Fidan'a açık açık soruldu: Trump, Türkiye'ye geliyor mu?
Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Ülke yangın yeri! Cesetler sokakları kapladı, görüntüler korkunç
Silivri'de gece yarısı operasyonu! İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi

Silivri'de gece operasyonu! İsimler arasında Murat Ongun da var
Van'da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi

Bir ilimiz beşik gibi! 1 saat içinde 4 deprem meydana geldi

Bursa'da Kahvehaneye Kurşunlama Olayı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah iş yerine gelen işletmeci, camların kurşunlandığını görünce polise haber verdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi'nde V.O'nun yeni devraldığı kahvehane, bir şüpheli tarafından gece saatlerinde kapalıyken kurşunlandı.

Sabah iş yerine gelen V.O. camların kurşunlandığını görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yaya olarak olay yerine geldiği, burada bir süre oyalandıktan sonra kahvehaneye ateş ettiği yer alıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.