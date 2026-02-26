Haberler

Masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdılar, aralarında para toplayıp masrafı ödeyince serbest kaldılar

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kafede alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada 7 kişi gözaltına alındı. İş yerinde 20 bin TL'lik zarar oluştu. Taraflar, masrafı karşılayıp birbirlerinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

BURSA'da bir kafede birbirlerine masa ve sandalyelerle atıp, kavga eden 7 şüpheli, iş yerindeki 20 bin TL'lik masrafı aralarında toplayıp ödedikten sonra birbirlerinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

Olay, 23 Şubat'ta saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre; aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup kafede karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Masa ve sandalyeler ile iş yerindeki bazı eşyaları birbirine atan taraflar diğer müşterilerin araya girmesi ile güçlükle ayrılırken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan 7 şüpheli, iş yerindeki 20 bin TL'lik masrafı aralarında toplayıp ödedikten sonra birbirlerinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

