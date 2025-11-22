Bursa'da Kafede Çıkan Yangın İki Eve Sıçradı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Celal Bayar anıt mezarının yakınındaki kafede çıkan yangın, kısa sürede bitişiğindeki iki eve sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, kafenin üst katı kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kafede çıkan ve bitişiğindeki 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü.
Umurbey Mahallesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarının bitişiğindeki 3 katlı kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, kafenin yanında ve alt kısmında bulunan 2 eve sıçradı.
İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın Celal Bayar'ın anıt mezarına sıçramadan söndürülürken kafenin en üst katı kullanılamaz hale geldi, evlerde ise hasar oluştu.
Kaynak: AA / Kazım Bulut - Güncel