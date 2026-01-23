Haberler

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın Harmancık ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

Kaza, sabah saatlerinde Harmancık Çevre Yolu Simav Kavşağı'nda meydana geldi. Kütahya yönüne giden N.E. (28) yönetimindeki 43 AGY 113 plakalı otomobil ile Simav yönünden gelen M.A.S. (65) idaresindeki 43 UN 095 plakalı otomobil, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile 43 UN 095 plakalı otomobildeki F.B. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sürücülerden M.A.S. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar Harmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan M.A.S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

