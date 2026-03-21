Bursa'da bir kadını silahla öldüren zanlı etkisiz hale getirildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadını silahla öldüren şüpheli, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmangazi ilçesi Dumlupınar OSB Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde bir araçta kadına yönelik şiddet ihbarı üzerine polis ekipleri, Meryem Altaş (34) idaresindeki 16 KCJ 99 plakalı otomobili durdurdu.

Altaş, araçta yolcu olarak bulunan şüpheli B.İ'de (30) silah bulunduğu söyledi. Bu sırada arka koltukta bulunan B.İ, araçtan inip sürücüye silahla ateş etti.

Silahını polislere doğrultan zanlı, ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Sürücü Altaş ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, yaralı şüpheli ise ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Zanlının 3 ayrı suçtan kaydının olduğu, Altaş'a ateş ederek onu öldürdüğü olayda kullandığı ruhsatsız silaha da el konulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz
