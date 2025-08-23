Bursa'da Kadına Darp ve Bıçaklı Saldırı Anı Kamerada

Bursa'da Kadına Darp ve Bıçaklı Saldırı Anı Kamerada
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir adam, tartıştığı kadını darp ettikten sonra kadın arkadaşına bıçakla saldırdı. Olay yerinden kaçan şüphelinin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

BURSA'da tartıştığı kadının darbedip, yanındaki kişinin üzerine bıçakla yürüyen şüpheli, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kimliği belirsiz kişi, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kadını darbetti. Ardından kadının yanında bulunan arkadaşına yönelen şüpheli, elindeki bıçağı sallayarak üstüne yürüdü. Çevredekilerin araya girmesi ile kavga son bulurken, şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sonrası polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
