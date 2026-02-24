Haberler

Bursa'da balkondan düşen kadın yaralandı

Bursa'da balkondan düşen kadın yaralandı
Güncelleme:
İnegöl'de boşanma davası öncesi tartışan bir çift arasında yaşanan arbede sonucunda, kadın balkondan atlayarak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı binanın ikinci katındaki balkondan düşen kadın yaralandı.

Ali Ö. (38), yarın boşanma davası görülecek olan eşi Ebru Ö'yü (34) arayarak barışmak istediğini belirtti.

Taraflar arasında telefonda çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ali Ö, eşi Ebru Ö'nün Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'ndeki evine gelerek kapıyı zorladı.

Yaşanan arbede sırasında panikleyen kadın, balkondan atlayarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Ali Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Kadir İnci
