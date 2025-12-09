Haberler

Bursa'da kaçırdığı taksiyle kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir şüpheli, arkadaşının kullandığı taksiyi alarak kaçmaya çalıştı ancak kaza yaptıktan sonra polis ekiplerince yakalandı. Araç sahibi tarafından yapılan ihbar sonrası, taksi kaçışı sonucu maddi hasar meydana geldi ve şüpheli yaklaşık yarım saatlik bir takip sonucu gözaltına alındı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kaçırdığı taksiyle kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Arkadaşının kullandığı 16 T 0853 plakalı taksi ile kentteki bir akaryakıt istasyonuna gelen şüpheli S.A, sürücü araçtan indiği sırada aracı alıp kaçtı.

Sürücünün ihbarı üzerine polis ekipleri taksiyi takibe aldı.

Mahalle aralarında park halinde araçlara çarparak kaçan şüpheli, Çiftehavuzlar Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda yine park halindeki 17 ABM 106 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra kullanılmaz hale gelen taksiyi bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti.

Polis ekipleri, yaklaşık yarım saatlik takip sonucunda şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli, polis merkezine götürülürken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
