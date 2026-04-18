Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 milyon 186 bin 600 bandrolsüz makaron, 920 kilogram kıyılmış tütün ve diğer kaçak sigara malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara imal ettiği belirlenen 3 zanlıyı takibe aldı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler yakalandı.

Zanlıların iş yeri, depo ve araçlarında yapılan aramalarda 1 milyon 186 bin 600 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı), 920 kilogram kıyılmış tütün, 200 bin 800 sigara filtresi, 92 bin 620 dolu makaron, 19 bin 800 sigara poşeti, 18 bin 750 boş sigara kutusu, 8 bin 780 bandrolsüz sigara, 2 bin 700 paket sigara kağıdı, 20 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Semih Şahin
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

İran, Hürmüz'ü yeniden kapattı! İşte sundukları gerekçe

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
''Gelmeyecek'' denmişti! Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu’na katılım sağladı

''Gelmeyecek'' denmişti! Puan kaybı sonrası soluğu orada aldı

Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor

Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

Ederson'a o bile dayanamadı!

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı

Kerem'den o isme büyük tepki! Sinirden kendini yere attı
Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana'dan tarihi asist

Tarihe geçti! Tek bir vuruşuyla milyonları hem sevindirdi hem de üzdü