Bursa'da kaçak kazıya 5 tutuklama

BURSA'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheli, tutuklandı.

İznik ilçesi Boyalıca Mahallesinde, dün kaçak kazı yapıldığına ilişkin jandarmaya yapılan ihbar üzerine harekete geçildi. Yapılan araştırmanın ardından şüphelilerin yerini tespit eden jandarma ekiplerinin yaptığı baskınla, kaçak kazı yapan İ.T., T.Ş., M.Ö., İ.D. ve T.G., suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede, şüphelilerin 15 gündür kazı yaptıkları ve yaklaşık 10 metre derinliğinde çukur açıldığı görüldü. Kazıda kullanılan 2 hilti, 1 balyoz, 1 kazma, 1 bel, 1 kürek, 2 murç, 1 merdiven, 1 jeneratör, 20 metre kablo, 2 su motoru, 1 ölçüm cihazı ile 1 pense ele geçirildi.

Gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen 5 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.