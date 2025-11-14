Haberler

Bursa'da Kaçak Change Araç Operasyonu: 19 Araç Ele Geçirildi

Güncelleme:
Bursa merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışında kayıtlı araçları Türkiye'ye sokan 2 şüpheli tutuklandı. Toplam 19 gümrük kaçağı change araç ve 4 motor bloku ele geçirildi.

BURSA merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 change araç ve 4 motor bloku ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, M.I., S.Y., C.A. ve M.D.'nin yurt dışında kayıtlı araçları, turistik kolaylıklar kapsamında yabancı uyruklular ile Türkiye'ye soktukları ve getirilen araçların üzerine, Türkiye'de kayıtlı araçların şase numaralarını işleyip, change yaparak piyasaya sürdüklerini tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 11 Kasım'da Bursa merkezli, İstanbul, İzmir, Denizli, Burdur, Nevşehir, Erzurum, Şanlıurfa, Bitlis ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, toplam 19 gümrük kaçağı change araç ve 4 gümrük kaçağı motor bloku ele geçirilirken, M.I. ile C.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

-Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
