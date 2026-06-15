Jandarma'nın 187. yılı Bursa'da törenle kutlandı
Bursa'da Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Heykel semtinde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Program kapsamında Vali ziyareti ve şehitliklerde Kur'an-ı Kerim okundu.
Bursa'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 187. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Heykel semtinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Tataroğlu daha sonra Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.
Ardından program kapsamında ziyaret edilen Hamitler ve Pınarbaşı şehitliklerinde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal