Bursa'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Güncelleme:
Bursa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı ve Mehmet Akif Ersoy anıldı. Programda çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi ve öğrencilerin sahne gösterisi gerçekleştirildi.

Bursa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bursa Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 105. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma dolayısıyla İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlan program Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada!" temalı beste yarışmasında birinci olan Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi Öğretmeni Melike Acanur Tayfun'a ait eser, katılımcılara sunuldu.

Program kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Daha sonra İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" adlı güzelleme gösterisi sahnelendi.

Bursa Valisi Sayın Erol Ayyıldız'ın da katıldığı program, protokol üyeleri ve öğrencilerin fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
