Bursa'da İşçi Taşıyan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı

Bursa'da İşçi Taşıyan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Kumla-Narlı hattında, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 16 MCT 29 plakalı servis minibüsü ile 16 BCM 379 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil ve işçi servisinde bulunan 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Kazım Bulut - Güncel
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