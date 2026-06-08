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Çalıştığı inşaatta duvardan düşüp öldü

Çalıştığı inşaatta duvardan düşüp öldü
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir çiftlik inşaatında çalışan Osman Koç, 3 metre yüksekliğindeki duvardan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Koç, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde çalıştığı inşaatta 3 metre yüksekliğindeki duvardan düşen Osman Koç (53), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Paşapınar Mahallesi'ndeki bir çiftlik inşaatında meydana geldi. İnşaatta Osman Koç, 3 metre yüksekliğindeki duvardan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Koç, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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