Çalıştığı inşaatta duvardan düşüp öldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir çiftlik inşaatında çalışan Osman Koç, 3 metre yüksekliğindeki duvardan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Koç, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde çalıştığı inşaatta 3 metre yüksekliğindeki duvardan düşen Osman Koç (53), hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.00 sıralarında Paşapınar Mahallesi'ndeki bir çiftlik inşaatında meydana geldi. İnşaatta Osman Koç, 3 metre yüksekliğindeki duvardan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Koç, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı