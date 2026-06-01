Bursa'da inşaattan düşen işçi öldü

Bursa'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Yenice Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki bir inşaatın 4. katında çalışan İhsan Uras (57), henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.

Uras'ın düştüğünü gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uras, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.