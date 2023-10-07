Bursa'da İmamın Namaz Kılarken Motosikleti Çalındı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir imamın namaz kılarken motosikletini çalan hırsız, çaldığı başka bir motosikletle yakalandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir imamın namaz kılarken motosikletini çalan hırsız, çaldığı başka bir motosikletle yakalandı.

Saadet Mahallesi'nde bulunan Saadet Camii'nde, imamın ikindi namazını kıldırdığı sıralarda kimliği belirlenemeyen hırsız, İmam Hatip Metin Uyanık'a ait 14 GE 890 plakalı motosikleti gözüne kestirdi. Hırsızın, güvenlik kameralarından cemaat ile birlikte namaz kıldığı ve namazı yarıda bırakarak caminin bahçesinde bulunan motoru çaldığı görüldü. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Emniyet ekipleri tarafından Görükle'den çaldığı başka bir motosikletle Nilüfer'de durdurulan Aziz K. (35) gözaltına aldı. İmamın motosikletini de çaldığı tespit edilen Aziz K.'nın 40'a yakın suç dosyasının olduğu öğrenildi. - BURSA