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İnegöl'de İki Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

İnegöl'de İki Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Osmaniye Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Altay ve Ahmet Akyollu caddelerinin kesiştiği ışıklı kavşakta meydana geldi. Berat Ü. yönetimindeki 16 AET 152 plakalı otomobil ile Aziz Emre Y.'nin kullandığı 16 LC 792 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Arda Kaan T. (21), Ayşenur Y. (21), İsmail P. (20), Mert İbrahim G. (21), Mehmet G. (19), Defne K. (21) ve Ahmad Nour S. (18) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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