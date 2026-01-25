Haberler

Bursa'da iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İznik-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. O.T. idaresindeki 16 APS 702 plakalı lahana yüklü kamyonet ile F.D. yönetimindeki 16 HY 951 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 16 HY 951 plakalı kamyonete bulunan sürücü F.D.'nin annesi N.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı N.D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
