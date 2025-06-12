Bursa'da İki Ayı Yola İndi

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Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Haydariye Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, iki ayının yola inerek birbirleriyle boğuşması ve sonrasında kaçışı yer aldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki ayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haydariye Mahallesi kırsalında yola inen iki ayı boğuşmaya başladı.

Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, ayıların bir süre sonra yol kenarından koşarak gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Kazım Bulut - Güncel
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