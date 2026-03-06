Haberler

Mudanya'da huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi

Güncelleme:
Mudanya ilçesinde, Ramazan ayı tedbirleri kapsamında huzur ve güven uygulaması yapıldı. Emniyet ekipleri, Bursa Asfaltı Kantar mevkisinde araç ve kişileri denetledi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Bürosu ve yunus ekipleri, Bursa Asfaltı Kantar mevkisinde denetim gerçekleştirdi.

Ramazan ayı tedbirleri kapsamında yapılan uygulamada kişiler ve araçlar kontrol edildi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey
