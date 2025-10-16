Haberler

Bursa'da Huzur Operasyonu: 121 Aranan Kişi Yakalandı

Bursa'da gerçekleştirilen huzur güven uygulamalarında 121 aranan kişi yakalanırken, çeşitli suçlardan dolayı adli para cezası bulunan 17 sürücüye de ceza kesildi. Denetimler sırasında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Bursa'da yapılan huzur güven uygulamalarında adli para cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 121 kişi yakalandı.

İl emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme ve diğer ilgili şube müdürlüklerinin katılımıyla düzenlenen uygulamalarda sorgulaması yapılan 10 bin 417 kişiden aranması bulunan 121 aranan kişi yakalandı.

Denetimler sırasında üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli polis merkezine teslim edildi.

Ayrıca denetimlerde 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 14 fişek de ele geçirildi.

Trafik uygulamaları kapsamında toplam 2 bin 964 araç kontrol edildi, 17 araç sürücüsüne 120 bin 702 lira idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi ve 1 kişinin sürücü belgesine el konuldu.

Umuma açık işyerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ise 550 kişinin sorgulaması yapıldı. İfade almaya yönelik araması bulunan 1 kişi yakalandı. Denetlenen 45 işyerinden 3'ünde 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna aykırılık tespit edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
