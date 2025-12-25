Husumetlisini görüp otomobilinden ateş açtı; yoldan geçen kişiyi vurdu

BURSA'da yolda gördüğü husumetlisi D.G.'ye otomobilinden ateş açan Y.C., yoldan geçen E.A.'yı sırtından vurarak yaraladı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Emir Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle sokakta seyir halinde olan Y.C. ile yol kenarında husumetlisi D.G.'yi görünce aracını durdurdu. Taraflar arasında tartışma çıkarken, Y.C., tabancasıyla otomobilinin camından D.G.'ye ateş açtı. Kurşunlar o sırada yoldan geçen E.A.'ya isabet etti. Sırtından yaralanan E.A., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Şüpheli Y.C. polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.