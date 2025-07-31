Bursa'da Husumet Nedeniyle Tabancayla Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Husumet Nedeniyle Tabancayla Ateş Açan Şüpheli Yakalandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişi üzerinde tabancayla ateş açan M.K., olay yerinden kaçtıktan sonra polis tarafından kent meydanında yakalandı. Yaralanan Zafer A hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumetlisini tabancayla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ulu Mahallesi 13. Çakmak Sokak'taki iş yerinde bulunan Zafer A'nın yanına alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan M.K. geldi.

Bu sırada M.K, yanında bulunan tabancayla Zafer A'ya ateş etti.

Yaralanan Zafer A, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan M.K, polis ekiplerince Kent Meydanı'nda yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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