Bursa'da husumetlisi tarafından keserle darbedilen kişi öldü
Bursa'nın İznik ilçesinde husumet nedeniyle Sefa T. tarafından keserle darbedilen Halil Ö. hayatını kaybetti. Olay sonrası Sefa T. jandarma tarafından gözaltına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Mahmudiye Mahallesi'nde Sefa T. (29) ile aralarında husumet bulunan Halil Ö. (52) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sefa T, Halil Ö'yü keserle darbetti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede Halil Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli Sefa T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bulut Ayaş